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Sportitalia scrive: "Dodo non è la prima scelta del Napoli, resta solo un'alternativa sul mercato"

Il giocatore brasiliano non sarebbe la prima idea dei campani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 15:04
Sportitalia scrive: "Dodo non è la prima scelta del Napoli, resta solo un'alternativa sul mercato" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
As Napoli
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Come riportato da Sportitalia, Dodo non è la prima scelta del Napoli per rafforzare le fasce, infatti il club partenopeo sarebbe in trattativa per Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Il giocatore avrebbe già dato parere positivo a venire in Italia ed ora si aspetta solo l'intesa con il club. Il brasiliano della Fiorentina resta sullo sfondo ma solo se sfumasse il primo obiettivo.

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