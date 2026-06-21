Sportitalia scrive: "Dodo non è la prima scelta del Napoli, resta solo un'alternativa sul mercato"
Il giocatore brasiliano non sarebbe la prima idea dei campani
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 15:04
Come riportato da Sportitalia, Dodo non è la prima scelta del Napoli per rafforzare le fasce, infatti il club partenopeo sarebbe in trattativa per Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Il giocatore avrebbe già dato parere positivo a venire in Italia ed ora si aspetta solo l'intesa con il club. Il brasiliano della Fiorentina resta sullo sfondo ma solo se sfumasse il primo obiettivo.