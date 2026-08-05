Sportitalia riporta: "Alla Fiorentina è stato proposto Revivo", ma è extracomunitario e non arriverà
Il terzino israeliano è extracomunitario e i viola hanno esaurito gli slot
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 14:54
Gianluigi Longari su X ha dato la seguente notizia: "Alla Fiorentina è stato riproposto il terzino israeliano Revivo del Maccabi Tel Aviv, nome già uscito a giugno." I viola, però, non lo possono acquistare perché è extracomunitario e non ha passaporto europeo, di conseguenza non può tesserarlo.