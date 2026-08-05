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Sportitalia riporta: "Alla Fiorentina è stato proposto Revivo", ma è extracomunitario e non arriverà

Il terzino israeliano è extracomunitario e i viola hanno esaurito gli slot

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 14:54
Sportitalia riporta: "Alla Fiorentina è stato proposto Revivo", ma è extracomunitario e non arriverà -
Acf Fiorentina
Maccabi
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Gianluigi Longari su X ha dato la seguente notizia: "Alla Fiorentina è stato riproposto il terzino israeliano Revivo del Maccabi Tel Aviv, nome già uscito a giugno." I viola, però, non lo possono acquistare perché è extracomunitario e non ha passaporto europeo, di conseguenza non può tesserarlo.

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