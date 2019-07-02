Sportitalia, Pradè vuole a tutti i costi Larsen, costerà 15 milioni. Richiesti anche Mandragora, Ziegelar e De Paul

A Sportitalia sono emersi i primi obiettivi di Pradè per la Fiorentina. Il nome maggiormente caldo è Larsen, terzino destro dell'Udinese che Padrè vorrebbe prendere in tutti i modi, e presumibilmente...

A Sportitalia sono emersi i primi obiettivi di Pradè per la Fiorentina. Il nome maggiormente caldo è Larsen, terzino destro dell'Udinese che Padrè vorrebbe prendere in tutti i modi, e presumibilmente costerà da 12 fino a 15 milioni. Richiesto ancora Mandragora ma la trattativa è difficile. Inoltre sono state prese informazioni su Ziegelar del Watford e De Paul, tuttavia il primo non si muoverà dalla Premier e sul secondo è in super vantaggio il Napoli.