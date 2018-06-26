Sportitalia conferma, Pjaca arriverà a Firenze. Ecco la formula e le cifre...
Come già anticipato dal nostro direttore Flavio Ognissanti negli scorsi giorni, Marko Pjaca sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo Sportitalia si potrebbe sbloccare a breve (massimo dopo il...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 23:07
Come già anticipato dal nostro direttore Flavio Ognissanti negli scorsi giorni, Marko Pjaca sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo Sportitalia si potrebbe sbloccare a breve (massimo dopo il mondiale) l'affare che porterebbe il croato a Firenze. La formula secondo l'emittente sarà quella del prestito con riscatto obbligatorio a circa venti milioni di euro.