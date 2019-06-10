Sportitalia conferma, Corvino se ne andrà mentre Montella probabilmente resta

Secondo quello che è stato riportato a Sportitalia Corvino se ne andrà, l'incontro di oggi è stato decisivo in questo senso. E' invece molto probabile che Montella possa restare, forte anche di un ott...

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2019 00:29

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