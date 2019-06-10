Labaro Viola

Sportitalia conferma, Corvino se ne andrà mentre Montella probabilmente resta

Secondo quello che è stato riportato a Sportitalia Corvino se ne andrà, l'incontro di oggi è stato decisivo in questo senso. E' invece molto probabile che Montella possa restare, forte anche di un ott...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 00:29
Sportitalia conferma, Corvino se ne andrà mentre Montella probabilmente resta -
News
Corvino
Montella
Condividi

Secondo quello che è stato riportato a Sportitalia Corvino se ne andrà, l'incontro di oggi è stato decisivo in questo senso. E' invece molto probabile che Montella possa restare, forte anche di un ottimo contratto per le prossime due stagioni

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok