Sportiello vuole la nazionale e sogna i mondiali, ma le reti subite con la Fiorentina sono troppe
Tra i problemi che stanno affliggendo la Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati vi è senza dubbio anche quello di una porta viola, difesa da Sportiello, che subisce troppi gol. Le uniche parti...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 12:40
Tra i problemi che stanno affliggendo la Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati vi è senza dubbio anche quello di una porta viola, difesa da Sportiello, che subisce troppi gol. Le uniche partite a porta inviolata sono state contro Benevento, Verona e Torino: un trend poco positivo che l’estremo difensore è intenzionato a sovvertire per mettere nel mirino la nazionale, il vero sogno nel cassetto del portiere viola.
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