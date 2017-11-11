Sportiello vuole la nazionale e sogna i mondiali, ma le reti subite con la Fiorentina sono troppe

Tra i problemi che stanno affliggendo la Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati vi è senza dubbio anche quello di una porta viola, difesa da Sportiello, che subisce troppi gol. Le uniche parti...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2017 12:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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