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Sportiello vuole la nazionale e sogna i mondiali, ma le reti subite con la Fiorentina sono troppe

Tra i problemi che stanno affliggendo la Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati vi è senza dubbio anche quello di una porta viola, difesa da Sportiello, che subisce troppi gol. Le uniche parti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 12:40
Sportiello vuole la nazionale e sogna i mondiali, ma le reti subite con la Fiorentina sono troppe - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tra i problemi che stanno affliggendo la Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati vi è senza dubbio anche quello di una porta viola, difesa da Sportiello, che subisce troppi gol. Le uniche partite a porta inviolata sono state contro Benevento, Verona e Torino: un trend poco positivo che l’estremo difensore è intenzionato a sovvertire per mettere nel mirino la nazionale, il vero sogno nel cassetto del portiere viola.

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