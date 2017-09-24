Sportiello super sul rigore del Papu. L'ultimo a pararne uno era stato..

Al 20' della ripresa, bella azione individuale di Ilicic che entra in area e si guadagna un dubbio rigore.

Al 20' della ripresa, bella azione individuale di Ilicic che entra in area e si guadagna un dubbio rigore. Sul dischetto si presenta Gomez che calcia potente alla destra di Sportiello. In numero 57 è bravo ad intuire la direzione e compie un vero miracolo parandolo.

L'ultimo precedente di un penalty parato al Franchi, è datato 2014, quando Rosati paró all'ultima giornata di campionato il rigore all'ex viola Alessio Cerci.