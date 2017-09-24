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Sportiello super sul rigore del Papu. L'ultimo a pararne uno era stato..

Al 20' della ripresa, bella azione individuale di Ilicic che entra in area e si guadagna un dubbio rigore.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 22:05
Sportiello super sul rigore del Papu. L'ultimo a pararne uno era stato.. - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello
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Al 20' della ripresa, bella azione individuale di Ilicic che entra in area e si guadagna un dubbio rigore. Sul dischetto si presenta Gomez che calcia potente alla destra di Sportiello. In numero 57 è bravo ad intuire la direzione e compie un vero miracolo parandolo.

L'ultimo precedente di un penalty parato al Franchi, è datato 2014, quando Rosati paró all'ultima giornata di campionato il rigore all'ex viola Alessio Cerci.

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