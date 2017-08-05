Sportiello: "Sto lavorando per essere al top, ho scritto a Tata. Il mercato? Non ci riguarda..."

Marco Sportiello ha parlato all'esito dell'allenamento odierno: “Ti senti pronto? Sto lavorando con Alejandro, stiamo facendo bene, stiamo curando tutti gli aspetti della preparazione. Il Wolfsburg? E...

Marco Sportiello ha parlato all'esito dell'allenamento odierno: “Ti senti pronto? Sto lavorando con Alejandro, stiamo facendo bene, stiamo curando tutti gli aspetti della preparazione. Il Wolfsburg? E' una squadra molto aggressiva, una partita per noi. Ogni domenica per noi sarà la partita della vita, e cercheremo di mettere in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato in questi giorni. Tata? E’ un grande portiere, mi ha aiutato molto. Gli ho scritto un messaggio e l’ho ringraziato di tutto, è un grande portiere. Chi dice che non è un ottimo portiere non capisce nulla di calcio. Rosalen Lopez? Sicuramente la scuola di portieri spagnoli è diversa, ma con lui ci troviamo benissimo. Squadra completa? Quello che succede sul mercato non ci riguarda, dobbiamo pensare al campo e lavorare con determinazione. Poi decide il mister, manca ancora qualche giorno all’ Inter e qualche amichevole da giocare. Il tuo inserimento alla Fiorentina? Sicuramente Firenze è una grande piazza, devo dimostrare di poter indossare questa maglia. Sto lavorando per essere pronto per la Fiorentina, alla nazionale non ci penso, poi se succede meglio.”