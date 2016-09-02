"Sportiello non era una bufala: vi spiego perché. Mercato da 5,5"

L'esperto di Calciomercato Aldredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per stilare un bilancio del mercato viola:"La Fiorentina è andata in un grande supermercato a fare la spesa, ma non...

L'esperto di Calciomercato Aldredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per stilare un bilancio del mercato viola:"La Fiorentina è andata in un grande supermercato a fare la spesa, ma non è potuta andare in un ristorante. Il mercato di Corvino ha seguito il mandato della società, lui è stato il migliore in campo ma il mio voto generale al mercato è tra il 5 e il 5,5. Sportiello bufala? Capisco Corvino, ma basta chiedere all’Atalanta con il diesse Sartori che all’ultimo giorno dichiarava: ‘stiamo cedendo Sportiello ma non al Napoli’ mentre il suo agente parlava con la Fiorentina”.