Sportiello, l'imbattibilità si ferma a 499 minuti, ma in difesa qualcosa è cambiato con Pioli...
Marco Sportiello si è fermato oggi - per effetto del gol del milanista Calhanoglu al 74’ della sfida del Franchi - alla soglia dei 500 minuti di imbattibilità. Il record si infrange, infatti, a 499'...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 16:57
Marco Sportiello si è fermato oggi - per effetto del gol del milanista Calhanoglu al 74’ della sfida del Franchi - alla soglia dei 500 minuti di imbattibilità. Il record si infrange, infatti, a 499' esatti. L'ultima rete incassata dal portiere viola risale, addirittura, al 26 novembre scorso (Lazio-Fiorentina, ndr). Numeri che, in ogni caso, dimostrano che qualcosa è cambiato in fase difensiva, specie se letti insieme ai 5 gol subiti in meno rispetto ad un anno fa.