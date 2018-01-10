Sportiello ha convinto tutti: a giugno verrà riscattato per 6 milioni dall'Atalanta
Il Corsport in edicola oggi afferma che Marco Sportiello ha convinto la Fiorentina: il portiere verrà riscattato a fine stagione dall’Atalanta per 6 milioni di euro, cifra pattuita un anno fa quando a...
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 10:44
Il Corsport in edicola oggi afferma che Marco Sportiello ha convinto la Fiorentina: il portiere verrà riscattato a fine stagione dall’Atalanta per 6 milioni di euro, cifra pattuita un anno fa quando arrivò in prestito a Firenze. Dopo un inizio altalenante, il numero uno viola ha convinto la società gigliata ad investire su di lui per il futuro.