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Sportiello ha convinto tutti: a giugno verrà riscattato per 6 milioni dall'Atalanta

Il Corsport in edicola oggi afferma che Marco Sportiello ha convinto la Fiorentina: il portiere verrà riscattato a fine stagione dall’Atalanta per 6 milioni di euro, cifra pattuita un anno fa quando a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 10:44
Sportiello ha convinto tutti: a giugno verrà riscattato per 6 milioni dall'Atalanta -
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Il Corsport in edicola oggi afferma che Marco Sportiello ha convinto la Fiorentina: il portiere verrà riscattato a fine stagione dall’Atalanta per 6 milioni di euro, cifra pattuita un anno fa quando arrivò in prestito a Firenze. Dopo un inizio altalenante, il numero uno viola ha convinto la società gigliata ad investire su di lui per il futuro.

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