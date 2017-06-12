Sport Mediaset, sondaggio della Fiorentina per Marco Boriello. Concorrenza della Roma
Dopo la sua ultima grande stagione tanti club si sono interessati a Boriello. La Roma lo vorrebbe come vice Dzeko ma la società viola...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 23:08
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset ci sarebbe anche la Fiorentina nella corsa per Marco Boriello. Il centravanti del Cagliari dopo la sua ultima stagione molto positiva è cercato da tanti club. In pole ci sarebbe la Roma che lo vorrebbe come vice Dzeko ma anche la Fiorentina avrebbe fatto dei sondaggi con la società sarda per prenderlo.