Sport Mediaset, sondaggio della Fiorentina per Marco Boriello. Concorrenza della Roma

Dopo la sua ultima grande stagione tanti club si sono interessati a Boriello. La Roma lo vorrebbe come vice Dzeko ma la società viola...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset ci sarebbe anche la Fiorentina nella corsa per Marco Boriello. Il centravanti del Cagliari dopo la sua ultima stagione molto positiva è cercato da tanti club. In pole ci sarebbe la Roma che lo vorrebbe come vice Dzeko ma anche la Fiorentina avrebbe fatto dei sondaggi con la società sarda per prenderlo.