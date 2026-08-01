Sport Mediaset: “Previsto incontro tra Fiorentina e Como per Kean. Pronta offerta da 45 milioni”

Il summit tra Como e Fiorentina potrebbe essere decisivo per il futuro di Kean. I lariani preparano l'offerta.

Continua questa finestra di mercato fatta di attese e incastri. Anche Moise Kean non sarebbe più considerato un elemento incedibile e, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, Fabio Paratici potrebbe valutare la cessione dell'attaccante per poi virare su altri obiettivi. Al momento, l'unico club ad aver manifestato un interesse concreto è il Como, che fiuta l'occasione di regalare a Cesc Fàbregas un rinforzo di primo livello per il reparto offensivo.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, a inizio settimana ci sarà un incontro tra Como e Fiorentina per parlare del futuro dell'attaccante. Kean è l'obiettivo prioritario dei lariani, pronti a mettere sul piatto 45 milioni di euro per assicurarsi il centravanti viola. Moise, nel frattempo, potrebbe inoltre sfruttare l'amichevole contro il Real Madrid come una vetrina importante per convincere eventuali altri estimatori a farsi avanti.



La Fiorentina avrebbe già iniziato a guardarsi intorno in vista di un'eventuale sostituzione. Il nome che piace sarebbe quello di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, particolarmente gradito a Fabio Paratici. Per il momento, però, ogni discorso resta legato all'eventuale partenza di Kean.