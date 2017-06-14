Sport Mediaset, il Milan offre 22 milioni per Kalinic, la Fiorentina ne chiede 30. Si chiude a 25 milioni?

Sabato sarà il giorno decisivo per la cessione del centravanti croato. Ci sarà l'incontro tra Mirabelli e Corvino per Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2017 17:35

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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