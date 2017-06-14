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Sport Mediaset, il Milan offre 22 milioni per Kalinic, la Fiorentina ne chiede 30. Si chiude a 25 milioni?

Sabato sarà il giorno decisivo per la cessione del centravanti croato. Ci sarà l'incontro tra Mirabelli e Corvino per Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 17:35
Sport Mediaset, il Milan offre 22 milioni per Kalinic, la Fiorentina ne chiede 30. Si chiude a 25 milioni? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sabato prossimo sarà il giorno dell’incontro tra Mirabelli (ds rossonero) e Pantaleo Corvino per Kalinic, il quale avrebbe già detto sì alla proposta del Milan mentre tra domanda e offerta per il cartellino ballerebbero ancora 7-8 milioni. La Fiorentina chiede 30 mentre l’offerta al momento sarebbe di circa 22. Ad indurre all’ottimismo sul buon esito dell’operazione ci sarebbe la volontà comune di tutte le parti. Un accordo si può trovare a metà strada, magari a 25 milioni più bonus. La trattativa potrebbe concludersi già nel giro di una settimana. Così riporta Sportmediaset.it

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