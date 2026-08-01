Sport Mediaset: “Mastantuono sceglierà in giornata. Fiorentina vuole una formula alla Nico Paz"

Mastantuono pronto a scegliere la sua prossima destinazione. In Italia ci provano Fiorentina e Roma, ma su di lui ci sono anche club di Premier e Liga.

La Fiorentina fa sul serio per Franco Mastantuono. Il Real Madrid è pronto a cedere in prestito il talento argentino ai club europei che si sono fatti avanti per lui. Ora si attende la decisione del classe 2007, chiamato a scegliere la destinazione migliore per trovare spazio e proseguire il proprio percorso di crescita.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore scioglierà le riserve nel corso della giornata. Nel frattempo la Fiorentina ha chiesto informazioni sia al Real Madrid sia al suo entourage, con l'obiettivo di sfruttare un'occasione che fa sognare la tifoseria viola.

Tra le italiane resta in corsa anche la Roma, che ha effettuato un sondaggio. La Fiorentina, invece, punta a un'operazione sul modello Nico Paz e potrebbe fare leva sugli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e il Real Madrid per provare a superare la concorrenza, che comprende anche diversi club di Premier League e Liga. Ora l'ultima parola spetta a Mastantuono.