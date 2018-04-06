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Sport Mediaset, la Juventus vende Dybala e sogna di prendere Chiesa dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Juventus la prossima estate sta pensando di vendere Paulo Dybala e puntare su Federico Chiesa, talento classe 97 della Fiorentina. I soldi eventualmente r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 13:35
Sport Mediaset, la Juventus vende Dybala e sogna di prendere Chiesa dalla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Juventus la prossima estate sta pensando di vendere Paulo Dybala e puntare su Federico Chiesa, talento classe 97 della Fiorentina. I soldi eventualmente ricavati dalla società bianconera servirebbero a Marotta per mettere a segno grandi colpi di mercato, tra i nomi spicca quello del gioiello viola.

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