Sport Mediaset, Badelj accordo con il Napoli, triennale da due milioni e mezzo a stagione
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset Milan Badelj nella prossima stagione giocherà nel Napoli. Per il centrocampista croato un contratto da due milioni e mezzo a stagione per i prossimi tre anni...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 14:15
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset Milan Badelj nella prossima stagione giocherà nel Napoli. Per il centrocampista croato un contratto da due milioni e mezzo a stagione per i prossimi tre anni. Battuta la concorrenza di Milan, Juventus e Roma.