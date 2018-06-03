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Sport Mediaset, Badelj accordo con il Napoli, triennale da due milioni e mezzo a stagione

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset Milan Badelj nella prossima stagione giocherà nel Napoli. Per il centrocampista croato un contratto da due milioni e mezzo a stagione per i prossimi tre anni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 14:15
Sport Mediaset, Badelj accordo con il Napoli, triennale da due milioni e mezzo a stagione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset Milan Badelj nella prossima stagione giocherà nel Napoli. Per il centrocampista croato un contratto da due milioni e mezzo a stagione per i prossimi tre anni. Battuta la concorrenza di Milan, Juventus e Roma.

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