Sport Mediaset, accordo trovato tra Fiorentina e Milan, Kalinic sarà rossonero per 25 milioni dopo ferragosto

Cessione ad un passo per Kalinic secondo quanto riportato da Sport Mediaset, bella casse della società viola 25 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset sarebbe stato trovato l'accordo tra Milan e Fiorentina per il passaggio dell'attaccante croato alla corte di Vincenzo Montella per 25 milioni di euro. L'affare si concretizzerà dopo ferragosto con Kalinic che sarà il nuovo attaccante del Milan dopo l'impossibilità per Fassone e Mirabelli di arrivare a Belotti e Aubameyang.