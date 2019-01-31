Spettacolo Chiesa, si prende il pallone e commuove i tifosi viola. Sul futuro la certezza è una sola...

Chiesa esce baciando il pallone della tripletta. Commosso, travolto dall’urlo del Franchi. Tutti per lui, lui alza verso il cielo di Firenze il numero magico. Tredici. Lo compone con le dita. «Uno più...

Chiesa esce baciando il pallone della tripletta. Commosso, travolto dall’urlo del Franchi. Tutti per lui, lui alza verso il cielo di Firenze il numero magico. Tredici. Lo compone con le dita. «Uno più tre...». Poi si commuove e manda un bacio verso il cielo. Per Davide Astori, il «papà» morale di questa Fiorentina, sicuramente ingenua, giovane, anche troppo verde, ma capace di cadere e rialzarsi, una squadra viva, che non conosce il ko, almeno non lo accetta.

Corrono tutti, ma Federico Chiesa è il cuore di questo progetto. E lui sorride, tra volto, c’è anche Roberto Mancini, il «suo» ct che gli ha chiesto di segnare di più e il «ragazzo» ha segnato: doppietta al Toro agli ottavi della Coppa, doppietta al Chievo in campionato, e ora tripletta nei quarti di Coppa. Ma il mercato presto lo avvolgerà. Quanto vale adesso? Sessanta, settanta, cento milioni di euro? Corvino gli aumenterà l’ingaggio? Proverà con i Della Valle a blindar-lo? Sia come sia alla fine deciderà lui, con i consigli di papà Enrico.

Ma ora non è ancora il tempo. Ci sono ancora le battaglie per andare avanti in Coppa, c’è la voglia di provare a recuperare posizioni di classifica in campionato. Chiesa si infortuna? Non vuol uscire, rimane claudicante e segna il gol numero tre, personale tripletta...

Corriere dello Sport