Spese pazze, il governo cinese bacchetta. Il Tianjin abbassa l'offerta per Kalinic a 35 milioni
Cambia l'offerta per Kalinic, il club cinese offre adesso 35 milioni. Adesso la palla passa alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 10:42
Secondo quanto riportato da Sky Sport il club cinese del Tianjin ha abbassato l'offerta alla Fiorentina per il cartellino di Nikola Kalinic da 50 a 35/40 milioni di euro. Alla base di questa scelta c'è la pressione del governo cinese che ha richiamato i club all'ordine dopo le tante spese pazze fatte nel mercato aumentando anche i controlli finanziari. Rimane però intatta l'offerta di 15 milioni annui di ingaggio al centravanti viola.