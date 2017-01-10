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Spese pazze, il governo cinese bacchetta. Il Tianjin abbassa l'offerta per Kalinic a 35 milioni

Cambia l'offerta per Kalinic, il club cinese offre adesso 35 milioni. Adesso la palla passa alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 10:42
Spese pazze, il governo cinese bacchetta. Il Tianjin abbassa l'offerta per Kalinic a 35 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport il club cinese del Tianjin ha abbassato l'offerta alla Fiorentina per il cartellino di Nikola Kalinic da 50 a 35/40 milioni di euro. Alla base di questa scelta c'è la pressione del governo cinese che ha richiamato i club all'ordine dopo le tante spese pazze fatte nel mercato aumentando anche i controlli finanziari. Rimane però intatta l'offerta di 15 milioni annui di ingaggio al centravanti viola.

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