"Speedy Gonzalez" va quasi a 34 km/h, nessuno come lui: è tra i protagonisti della Fiorentina

Gonzalez al Mapei spera di essere lui a fare la differenza

Quando corre sa schizzare via rapidissimo. Anche contro l’Atalanta il più veloce nello sprint é stato Nico, lo “Speedy Gonzalez” viola: 33,53 chilometri orari, almeno due in più di tutti. É una delle risorse ok complicate da fermare per gli avversari. É tra i protagonisti più “affamati” dello spogliatoio viola. Al Mapei spera di essere lui a fare la differenza. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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