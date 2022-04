Speedy Gonzalez deve caricarsi la Fiorentina sulle spalle: 2 gol e 2 assist nelle ultime 4

Nico Gonzalez oggi deve caricarsi la squadra sulle spalle, è fondamentale far guadagnare punti alla Fiorentina. L’argentino non ha inciso contro la Juve quindi è pronto a riscattarsi. 2 gol e 2 assist nelle ultime 4. La sfida di oggi è decisiva per la corsa all’Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

