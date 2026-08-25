Speciale: "Ringraziamo la Roma che ci ha fatto tornare per terra, abbiamo preso una sberla"

Il giornalista è intervenuto per parlare di Fiorentina

Il giornalista di La7 e noto sostenitore gigliato Luca Speciale ha affidato a un duro post su X tutta la sua amarezza dopo il pesante kappaò subito dalla Fiorentina per mano della Roma.

La sberla giallorossa

“Una vera e propria sberla a mano aperta in pieno volto, incassata da una Roma superiore e già ben collaudata – si legge nel messaggio del giornalista – Malen fa male tre volte, ma tra facili esaltazioni, sbornia generale e santificazioni affrettate, sono quasi ‘riconoscente’ ai giallorossi per averci fatto scendere immediatamente con i piedi per terra”.

La controversia sul vantaggio della Roma

Speciale si è poi espresso sul controverso episodio che ha sbloccato la partita: "Con un giocatore a terra la Fiorentina ha arrestato il gioco, la Roma invece ha proseguito segnando. Ma si sa, il Fair Play – compreso quello finanziario – non viene applicato allo stesso modo ovunque. Perciò fa bene chi non si ferma mai: spetta solo all'arbitro interrompere la gara, se lo ritiene opportuno".