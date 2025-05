Speciale (La7): “Viola Park e tanto fumo negli occhi, poi? alla Fiorentina servono persone di calcio”

ll giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale è intervenuto a Italia7 per commentare il momento della Fiorentina, a partire dal rinnovo di Palladino: “Discutibili le tempistiche del rinnovo. Se però vuoi dare una continuità di progetto, era necessario farlo”. Nonostante la poca esperienza, l’allenatore ha dimostrato buone cose – “basti pensare a Kean, tornato a grandissimi livelli” – e non può essere l’unico responsabile della situazione: “Sarebbe ingeneroso e anche stupido pensare che sia l’unico responsabile dell’attuale, complessa situazione”.

Speciale critica poi il dualismo con Pradè: “Il problema è che esiste questo dualismo, invece dovrebbe esserci una coppia. Se c’è un’incompatibilità vuol dire che l’errore è a monte”. Ora che si è scelto Palladino, serve coerenza.

Sulle scelte stagionali: “Quest’anno c’era un’autostrada da sfruttare, ma la scelta di perseguire l’obiettivo Conference, per me, non è stata quella giusta. Basti pensare alle avversarie come Betis e Chelsea”.

Infine, una stoccata alla dirigenza: “Serve una società che abbia personaggi di calcio, persone competenti… Tutto questo a Firenze è mancato. Al di là di strutture e fumo negli occhi, è fondamentale riuscire ad arrivare a una crescita attraverso il campo”.