Spalluto: “Aquilani trasmette serenità, il suo vice Marcello Quinto un malato di costruzione dal basso”

Samuele Spalluto, attaccante di proprietà della Fiorentina che in quest’ultima stagione ha giocato in prestito al Gubbio in serie C segnando 11 gol, ha parlato a Passione Fiorentina su Twitch, queste le sue parole su Aquilani e la sua esperienza in Primavera:

“Di Aquilani apprezzo molto la serenità che trasmette ai ragazzi, è stato un giocatore quindi pochi come lui possono capire i ragazzi, ci trasmetta tranquillità e spensieratezza. Vuole la costruzione dal basso, le sue idee sono quelle. Personalmente la sua serenità nel farci giocare mi ha colpito tanto.

Marcello Quinto è innamorato del gioco dal basso, in serie C lo fanno in pochi, si preferisce buttare la palle e fare la guerra. In serie A invece si cerca la costruzione dal basso anche quando si è pressati e per questo vediamo degli errori. Io come attaccante se devo fare la guerra la faccio, poi se mi metti la palla pulita grazie ad un bel gioco meglio (ride ndr)”

LE ULTIME SU DODO E LA FIORENTINA