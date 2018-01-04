Spalletti: "Pioli ha portato qualità a Firenze. Simeone, Chiesa, Badelj: quanti giocatori buoni in viola"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della gara di domani, al Franchi: "Probabilmente all’inizio Pioli doveva conoscere la rosa perché poi mi ricordo che in quel periodo hanno fatto diver...

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della gara di domani, al Franchi: "Probabilmente all’inizio Pioli doveva conoscere la rosa perché poi mi ricordo che in quel periodo hanno fatto diversi cambiamenti e come succede sempre poi devi lavorare con la squadra. Lui ci è riuscito nel miglior modo possibile: ci sono buoni calciatori, Astori, Badelj, Benassi, Thereau, Chiesa, Simeone e poi c’è anche la sua qualità. Noi dobbiamo ridare il massimo a livello individuale e metterlo a disposizione della squadra. Icardi?Il riempire la partita richiama anche la necessità di prendere qualche fallo. Domenica però lui ha pressato tanto e permesso di recuperare più palloni. Io sono convinto che lui debba venire più incontro, e così facendo migliorerà tanto. Creando quest’alternanza di attacco alla profondità e di ricezione della palla sui piedi permette di mettere più in difficoltà la difesa, che si può attaccare alle spalle quando riceve basso o puntare quanto è lui stesso ad attaccare la profondità. Domenica, ripeto, ha fatto molto bene. Noi abbiamo bisogno un po’ di tutte le qualità di tutti i calciatori, non abbiamo una squadra che può permettersi di lasciare gente a pascolare per il campo".