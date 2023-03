Spalletti: “Scudetto perso in albergo a Firenze? Fu colpa mia, contro la Juve avevo fatto cambi sbagliati”

Durante la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è ritornato sullo scudetto “perso in albergo” nel 2018 dai partenopei, a quel tempo allenato dall’attuale tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Ecco cos’ha detto il mister di Certaldo: “Sarri dice di aver perso lo scudetto in albergo a Firenze. Beh, io posso dire che in realtà fu colpa mia: nella partita contro la Juventus avevo fatto cambi sbagliati e sbagliammo tanti di quei gol. Quanto fatto in 10 ad Empoli potevo farlo a San Siro anche quella sera”.

