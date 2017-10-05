Spalletti: "Chi non accetta il VAR è perchè pensa di avere qualche vantaggio se non ci fosse"
Bisogna assolutamente continuare con il VAR. Sta portando solo miglioramenti, la tecnologia fa bene" così Luciano Spalletti
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 20:59
A margine dell’evento promozionale, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha proferito anche queste dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: “Le polemiche sul VAR? Bisogna assolutamente continuare, si sono visti dei miglioramenti. Si va sempre più verso la tecnologia e anche in questo va usata, ha dato i suoi evidenti frutti e vantaggi. Chi vuole restare indietro sul VAR pensa di avere qualche vantaggio, ma è questa la strada giusta da seguire”.
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