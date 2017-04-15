Spalletti: "Mi dispiace un po' per la Fiorentina, ce l'ho a cuore"
Nel post gara di Roma-Atalanta, Luciano Spalletti ha parlato a Sky incrociandosi anche con il collega Martuscello: "Mi dispiace un po' per la Fiorentina - ha detto - che ho a cuore tanto quanto l'Empo...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2017 17:42
Nel post gara di Roma-Atalanta, Luciano Spalletti ha parlato a Sky incrociandosi anche con il collega Martuscello: "Mi dispiace un po' per la Fiorentina - ha detto - che ho a cuore tanto quanto l'Empoli".