Spalletti: "Mi dispiace un po' per la Fiorentina, ce l'ho a cuore"

Nel post gara di Roma-Atalanta, Luciano Spalletti ha parlato a Sky incrociandosi anche con il collega Martuscello: "Mi dispiace un po' per la Fiorentina - ha detto - che ho a cuore tanto quanto l'Empo...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2017 17:42

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