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Spalletti: “Kean è un bomber e vede la porta, ha tutto per essere un calciatore della Nazionale”

L’allenatore della Nazionale Italiana  Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Dazn sul momento e le prestazioni di Moise Kean, queste le parole:“Lui sono molti anni che si dice che diventerà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2024 23:20
Spalletti: “Kean è un bomber e vede la porta, ha tutto per essere un calciatore della Nazionale” -
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L’allenatore della Nazionale Italiana  Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Dazn sul momento e le prestazioni di Moise Kean, queste le parole:

“Lui sono molti anni che si dice che diventerà un grande calciatore ma gli mancava continuità, come qualità Moise le ha tutte ha forza capacità di andare nello spazio, ha tecnica sufficiente ma lì forse si può migliorare. Ha grande esperienza ed ha tutto per essere un calciatore della Nazionale.

L’altra volta non è venuto in Nazionale per un mal di schiena ma ha avuto la maturità di venire nel ritiro, farsi valutare da noi e dormire una notte con noi e quando ci siamo resi conto che non poteva venire è tornato a casa. Lo vedo molto maturato standogli vicino, lui ha questa qualità di giocargli la palla addosso e di poter giocare a campo aperto. Poi è un bomber è uno che vede la porta e ha la spavalderia delle giocate e la personalità per giocare nella Nazionale. Può giocare anche insieme a Retegui”

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