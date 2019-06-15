Spalletti: "Io alla Fiorentina? Non credo la società ci abbia davvero pensato. Sono contento sia rimasto Montella"
Queste le parole dell'ex allenatore dell'Inter Luciano Spalletti a margine dell'evento The Coach Experience: "Io alla Fiorentina? Non credo la società ci abbia davvero pensato. Sono contento sia rimas...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2019 18:05
Queste le parole dell'ex allenatore dell'Inter Luciano Spalletti a margine dell'evento The Coach Experience: "Io alla Fiorentina? Non credo la società ci abbia davvero pensato. Sono contento sia rimasto Montella, non è un messaggio vero quello che è passato nelle ultime giornate della scorsa stagione. Quello che è venuto fuori non dà merito alla qualità dell'allenatore, è giusto valutarlo per quello che farà la prossima stagione dall'inizio".
GianlucaDiMarzio.com