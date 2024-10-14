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Spalletti fa fuori Donnarumma, gioca Vicario. In attacco gioca Raspadori, oggetto misterioso al Napoli

Raspadori fa panchina al Napoli ma gioca titolare in Nazionale. La strana scelta di Spalletti. Ecco la formazione ufficiale dell'Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2024 19:51
Spalletti fa fuori Donnarumma, gioca Vicario. In attacco gioca Raspadori, oggetto misterioso al Napoli -
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Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Israele, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Rispetto alla partita di giovedì contro il Belgio Luciano Spalletti ha cambiato tre calciatori: Vicario ha preso il posto di Donnarumma, Fagioli quello di Ricci e Raspadori quello di Pellegrini. Confermati gli altri otto, con Cambiaso e Bastoni che hanno vinto il ballottaggio rispettivamente con Bellanova e Buongiorno.

Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca, Zaniolo, Udogie, Pisilli. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

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