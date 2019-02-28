Spalletti contro Pioli: "Ha ragione lui, quelli della mano non sono polpastrelli ma capezzoli"
Luciano Spalletti contro Stefano Pioli. Ecco le sue parole in conferenza stampa:"Su Pioli ha ragione lui: stiamo facendo confusione. Quelli della mano non sono polpastrelli ma capezzoli. Se ti sbatte...
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2019 14:00
Luciano Spalletti contro Stefano Pioli. Ecco le sue parole in conferenza stampa:
"Su Pioli ha ragione lui: stiamo facendo confusione. Quelli della mano non sono polpastrelli ma capezzoli. Se ti sbatte la palla su un capezzolo come successo a D'Ambrosio è mano. Se ti sbatte sui polpastrelli non è niente. Ha ragione lui."