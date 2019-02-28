Spalletti contro Pioli: "Ha ragione lui, quelli della mano non sono polpastrelli ma capezzoli"

Luciano Spalletti contro Stefano Pioli. Ecco le sue parole in conferenza stampa:"Su Pioli ha ragione lui: stiamo facendo confusione. Quelli della mano non sono polpastrelli ma capezzoli. Se ti sbatte...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2019 14:00

Spalletti Inter

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