Spalletti applaude: “Fiorentina avversario fortissimo con criteri moderni. Italiano è bravissimo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Siamo soddisfatti per aver contribuito a questa bellissima atmosfera. Oggi è stata fatta una buona partita. Avevamo davanti un avversario fortisismo, allenata bene, che sa stare in campo bene. Primo tempo un po’ meno bene, non siamo riusciti a girare palla e a prendere in mano la partita, nel secondo tempo molto bene”.

Poi ha proseguito parlando di Vincenzo Italiano: “Se studio dai nuovi allenatori? Bisogna sempre studiare, c’è sempre un modo migliore di poter fare le cose, basta saperlo individuare. Di allenatori ce ne sono moltissimi bravi, quello che avevamo davanti oggi è uno di questi. Anche se ha allenato poco, si vede che la sua squadra ha criteri moderni, è una squadra che gioca la partita in maniera totale, accetta l’uno contro uno a centrocampo. Sono messaggi che danno le squadre che hanno forza, carattere. Chiaramente, poi, si può anche fare aspettare e concedere il pallino in mano agli avversari, dipende da che calcio vuoi fare e dalle caratteristiche dei giocatori. Noi abbiamo scelto di fare così, qualche volta c’è costata anche fatica, però se si va a vedere il risultato finale è veramente tantissima roba”.