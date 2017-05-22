Spalletti: "Io alla Fiorentina? A Firenze posso aiutare ai tavoli"

Luciano Spalletti ha parlato a margine della presentazione del Memorial Niccolò Galli: "Io alla Fiorentina? Penso a finire questa stagione, per noi c'è una partita importante. Ieri ero a Firenze, al m...

Luciano Spalletti ha parlato a margine della presentazione del Memorial Niccolò Galli: "Io alla Fiorentina? Penso a finire questa stagione, per noi c'è una partita importante. Ieri ero a Firenze, al mio ristorante: ho detto che se serve posso dare una mano ai tavoli. C'era anche Baldini? Sì, è un amico. La stagione viola? Buona, escono a testa alta, anche se hanno perso un po' troppe partite, come noi del resto".