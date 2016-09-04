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Sousa succede a Pepito: martedì riceve un premio speciale

Un premio per Paulo Sousa. Martedì sera, a Firenze, il tecnico della Fiorentina  riceverà il "Torrino d'oro", riconoscimento che lo scorso anno toccò all'ex attaccante viola Giuseppe Rossi. Ospiti del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2016 21:31
Sousa succede a Pepito: martedì riceve un premio speciale -
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Un premio per Paulo Sousa. Martedì sera, a Firenze, il tecnico della Fiorentina  riceverà il "Torrino d'oro", riconoscimento che lo scorso anno toccò all'ex attaccante viola Giuseppe Rossi. Ospiti della cerimonia di premiazione, condotta da Tiberio Timperi, anche Pierfrancesco Favino e alla Bandabardò tra gli altri.

 

 

 

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