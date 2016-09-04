Sousa succede a Pepito: martedì riceve un premio speciale
Un premio per Paulo Sousa. Martedì sera, a Firenze, il tecnico della Fiorentina riceverà il "Torrino d'oro", riconoscimento che lo scorso anno toccò all'ex attaccante viola Giuseppe Rossi. Ospiti del...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2016 21:31
Un premio per Paulo Sousa. Martedì sera, a Firenze, il tecnico della Fiorentina riceverà il "Torrino d'oro", riconoscimento che lo scorso anno toccò all'ex attaccante viola Giuseppe Rossi. Ospiti della cerimonia di premiazione, condotta da Tiberio Timperi, anche Pierfrancesco Favino e alla Bandabardò tra gli altri.