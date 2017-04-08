Sousa: "Possiamo vincere tutte le partite, a Genova voglio dominare. Conosciamo i nostri limiti

La Sampdoria è più forte della squadra che abbiamo incontrato all'andata. Nulla è sufficiente per me, vogliamo vincere sempre" così Sousa in sala stampa

In conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria - Fiorentina ha parlato in sala stampa al Franchi il tecnico viola Paulo Sousa, queste le sue parole:

"Obiettivi? Gia da inizio stagione, sia io che il direttore Corvino stati molto diretti nel cercare di vincere le partite, senza porsi un obiettivo preciso. Per questo serve pensare alla partita di domani, e alla fine faremo i conti, le analisi e vedremo. Possiamo vincere tutte le partite, conosciamo i nostri limiti e sappiamo cosa fare per vincere.

Samp rivelazione dell'anno? La squadra rivelazione è l'Atalanta, senza dubbio. Apprezzo molto Giampaolo: ha un'idea di gioco, una struttura con proposte e principi. Mi piacciono i suoi concetti, e sarà un'altra sfida con lui, con più qualità dell'anno scorso. La squadra ha evidenziato una crescita e una maturazione continua. È una partita difficile, ma siamo convinti di poter raggiungere il massimo.

Rispetto all'andata loro sono più forti, noi come all'andata, vogliamo cercare di dominare la partita. Orario della gara? Io mi adeguo.

Sulla difesa: "Stanno lavorando insieme nelle migliori forme individuali e settoriali, per combattere le minacce portate dall'avversario. Non subire gol sicuramente ci dà più convinzione e sicurezza. Cerchiamo di fare più gol degli avversari per vincere le partite. Questo è sempre stato il mio principio di base, e lavoriamo molto sulla difesa e le transizioni difensive quando perdiamo palla. Vincere grazie alla difesa? Dipende, ma è importante sapere che la difesa non è solo il portiere e i tre difensori"