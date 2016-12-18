Sousa: "Meritavamo il pareggio, sono molto contento. L'assenza di Gonzalo ci pesa di più perché..."

Questa squadra non ha un rigorista specifico, decidono i ragazzi. Lo scorso anno Ilicic non ne ha sbagliato uno" Le parole di Paulo Sousa

A Sky Sport ha parlato Paulo Sousa, queste le parole del tecnico della Fiorentina:

"Meritavamo di più, abbiamo cercato di spingere nel secondo tempo ma non ce l'abbiamo fatto. Dobbiamo crescere, non siamo stati capaci a realizzare le tante situazioni favorevoli avute in fase offensiva. La Lazio sta facendo benissimo, per tutto quello che abbiamo fatto e per tutte le difficoltà che stiamo avendo sono soddisfatto della mia squadra, meritavamo il pareggio.

Vogliamo essere protagonisti della partita, l'assenza che ci pesa di più è quella di Gonzalo Rodriguez perché siamo una squadra che fa partire il proprio gioco dalla difesa dato che spesso gli avversari ci pressano spesso.

Rigoristi? Decidono i ragazzi, Ilicic lo scorso anno non ne ha sbagliato uno, quest'anno sta avendo difficoltà. Ma decidono i ragazzi, qualche volta Kalinic, qualche volta Bernardeschi, altre volte Ilicic.

Io penso solo a migliorare i miei giocatori, è quello su cui penso di più. Oggi ho visto nella squadra coraggio, ambizione e voglia di vincere. Sono molto soddisfatto. Possiamo lottare per vincere tutte le partite. Andare in Champions è difficile ma noi siamo competitivi"