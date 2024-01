Sottil punta a rientrare in campo per la Supercoppa. Previsti per oggi gli esami, cresce l’attesa

Riccardo Sottil, l’esterno offensivo viola alle prese con un infortunio. Archiviate le (brevi) festività all’orizzonte c’è l’esame Sassuolo e fra i forfait ci sarà sicuramente quello del giocatore uscito anzitempo dalla gara col Torino per un problema ai flessori. Esami previsti per oggi, ma tutto fa presagire che non ci sarà per Reggio Emilia e probabilmente nemmeno contro il Bologna in Coppa Italia.

Sottil potrebbe puntare al rientro in campo per la Supercoppa, uno dei traguardi stagionali della squadra. In avanti la coperta sarà piuttosto corta: per un paio di gare Italiano potrà contare soltanto su Ikoné e Brekalo. C’è da concludere il girone di andata in campionato e poi accedere alle semifinali del trofeo tricolore. Da oggi si riparte al Viola Park, con la strada tracciata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

