Sottil: “Non mi sono mai allenato con la squadra, adesso sto bene. Ho cambiato numero di maglia”

Riccardo Sottil ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“Purtroppo fin del ritrovo in ritiro non ho mai svolto un allenamento con il gruppo perchè ho seguito un programma personalizzato con il dottor Pengue per un mese per fare dei lavori specifici post infortunio alla schiena dello scorso anno. Avevo ancora dei problemi, adesso finalmente sto bene e sono pronto per tornare in campo. I macchinari del Viola Park mi hanno aiutato tanto nel recupero

Ho tanta voglia di unirmi al gruppo, lo scorso anno sono stato 6 mesi fuori, sono stati i mesi più difficili della mia carriera perchè anche quando sono rientrato non sono mai stato il vero me, ho sempre combattuto con dei problemi. Giocavo andando sopra i problemi fisici che avevo. Adesso mi sono allenato, mi sono riposato, mi sto sentendo quello prima dell’infortunio a livello fisico. Come se mi avessero tolto un pezzo da me perchè non mi sentivo bene, stavo male, avevo questo problema fisico.

Questo periodo mi ha formato, sono più paziente, vedo le cose diversamente. Il mio obiettivo è diventare il Riccardo di sempre, se sto bene dal punto fisico e mentale poi in campo va tutto meglio. Chi è arrivato sono grandi giocatori, sono tasselli importanti per fare ancora meglio dello scorso anno. Arthur ha giocato ad alti livelli con Barcellona e Liverpool o con la nazionale brasiliana, lui come tutti può darci tanto

Abbiamo fatto il sorteggio per il numero della maglia, c’erano un pò di ragazzi che volevano cambiare maglia e anche io in teoria ho cambiato numero di maglia ma non sveliamo niente, lo scoprirete quando ci saranno le liste ufficiali”

