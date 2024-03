Sottil, l’eterna promessa della Fiorentina in cerca del salto di qualità nel momento decisivo della stagione

Prestazione convincente da parte di Riccardo Sottil contro la Roma, nella gara di domenica sera al Franchi. Su di lui si sofferma La Nazione, sull’eterna promessa che i tifosi viola hanno visto nascere e crescere nel settore giovanile, ma che non è riuscita a completare il salto di qualità. “Tanti i problemi fisici – scrive il quotidiano-, specialmente in alcuni momenti in cui sembrava pronto per cambiare passo alle voci continuità e incisività. Prendete la scorsa stagione. L’ultima nata a Moena. Negli occhi una marea di allenamenti con Gonzalez e Sottil esterni titolari. E la stagione non iniziò male. Anzi. Mancini lo convocò per uno stage, al quale sarebbe seguita una convocazione vera e propria per la Nations League, mancata per il famoso problema alla schiena che poi richiese un’operazione e un lungo stop. Questo per dire che di momenti in cui Riccardo ha tentato di cambiare il suo status ce ne sono stati. E quello attuale sembra uno di questi”. Sottil mette la freccia su Ikoné in questo finale di stagione, anche perché ha dimostrato di essere ben più utile alla squadra rispetto a quanto dimostrato in campo dal francese: “Italiano ci spera. E ci prova. Le ultime quattro in campionato gliele ha fatte giocare tutte dal 1’. Anche perché oggi è l’unico in grado di saltare l’uomo. In velocità e partendo da fermo. Quello spunto non ce l’ha Gonzalez. Nemmeno gli altri. Semmai gli manca il resto: la scelta finale, quell’essere concreto e determinante che gli farebbe cambiare dimensione. Intanto ha messo in panchina Ikoné, se oggi la Fiorentina dovesse giocare una finale lui sarebbe di certo titolare”.

