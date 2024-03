Gazzetta: “Rinnovo Bonaventura? Solo con il 70% di presenze. Il futuro sarà scritto a fine stagione”

Giacomo Bonaventura, l’importanza del calciatore nel gioco viola sta moltiplicando le sue presenze in campo. Tanto che a breve scatterà per lui il rinnovo fino a giugno 2025, automatico al 70% delle presenze sul numero totale di partite stagionali della Fiorentina. L’idea di un ulteriore prolungamento, indipendente da questa formula, ad ora invece non è sul tavolo: il futuro sarà scritto a fine stagione, ma intanto la Fiorentina ha bisogno di lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

