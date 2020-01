Dopo il rinnovo del contratto con la Fiorentina, Sottil ha ribadito la volontà di voler restare in maglia viola per continuare nella sua crescita professionale, ha aggiunto inoltre che ne avrebbe parlato con i direttori se andare in prestito o meno fino al termine della stagione. In questi giorni di calciomercato si è fatto spesso il spesso il suo nome ma la volontà di Riccardo (come si evince anche dalla foto che riportiamo qui sotto da lui postata nelle storie Instagram al termine del mercato) era quella di restare alla Fiorentina, il club che l’ha cresciuto e che crede fortemente nel suo potenziale.