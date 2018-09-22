Sottil: "Esordio emozionante, essere figli d'arte aiuta, ma io ho i piedi piu morbidi di quelli di mio padre"

Riccardo Sottil ha parlato nel pre partita di Fiorentina Spal, ecco le sue parole a Sky:"L'esordio a Genova è stato emozionante, soprattutto per chi ha 19 anni come me. Non deve essere un punto d'arri...

Riccardo Sottil ha parlato nel pre partita di Fiorentina Spal, ecco le sue parole a Sky:

"L'esordio a Genova è stato emozionante, soprattutto per chi ha 19 anni come me. Non deve essere un punto d'arrivo ma di partenza, e io lavoro ogni giorno perché succeda.

Essere figli d'arte può essere un vantaggio avere consigli giusti da casa. Oggi è una partita importante per noi, cercheremo di superare le SPAL. Che giocatore sono? Estroso, mi piace l'uno contro uno. Sono rapido e veloce ma devo migliorare su molti aspetti, cerco di farlo seguendo i consigli del mister ogni settimana. Piedi più morbidi del padre? Sicuramente (ride ndr)"