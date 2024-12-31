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Sottil è rinato, non più “io”, ma “noi”: così è arrivata la svolta e forse l’atteso salto di qualità

Sottil è migliorato soprattutto nell'approccio e nello spirito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 11:12
Sottil è rinato, non più “io”, ma “noi”: così è arrivata la svolta e forse l’atteso salto di qualità - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Liberazione, talento, ambizione. Nel sinistro di Riccardo Sottil che ha firmato il 2-2 contro la Juventus c'è tutto l'orgoglio e la determinazione di un giocatore che sembra aver svoltato dopo anni di crescita ma anche qualità inespresse. L'esterno era stato indicato da Pradè come il giocatore capace di esplodere da un momento all'altro. E ora forse (anche nei numeri) è arrivato l'atteso salto di qualità: già cinque i gol messi a segno quest'anno. Ma il vero step è arrivato nell'anteporre il "noi" al solo "io".

Sottil è migliorato soprattutto nell'approccio e nello spirito col quale si allena, gioca, si esprime dentro e fuori dal campo. Palladino ha sempre creduto in lui, l'infortunio di Cataldi prima e il malore di Bove poi gli hanno dato minuti e responsabilità. E non manca neanche l'affinità con Kean, soprattutto per quanto riguarda la musica. Tra i suoi artisti preferiti Travis Scott, Drake, Sfera Ebbasta, Lazza e Guè. Lo scrive Repubblica. 

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