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Sottil e Kean, la nuova coppia d'oro di Palladino e della Fiorentina, si riparte dai loro gol

La nuova coppia sarà la base su cui costruire la nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino da cui nascerà il nuovo gruppo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2024 14:25
Sottil e Kean, la nuova coppia d'oro di Palladino e della Fiorentina, si riparte dai loro gol -
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Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina punta su una nuova coppia di attaccanti per la prossima stagione. Kean e Sottil sono importanti per Palladino e lo ha fatto capire già venerdì contro la Reggiana al Viola Park. I due si conoscono dalle Nazionali giovanili e subito hanno sviluppato un'ottima intesa su cui basare le fortune della prossima squadra che nascerà. Palladino punta tanto su Sottil, infatti lo chiama spesso durante le amichevoli e gli allenamenti, mentre Kean è stata la prima scelta del nuovo tecnico gigliato. La nuova Fiorentina riparte da qui con Palladino che continua a lavorare saui due talenti del suo attacco in attesa di Nico.

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