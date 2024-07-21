Sottil e Kean, la nuova coppia d'oro di Palladino e della Fiorentina, si riparte dai loro gol

La nuova coppia sarà la base su cui costruire la nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino da cui nascerà il nuovo gruppo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina punta su una nuova coppia di attaccanti per la prossima stagione. Kean e Sottil sono importanti per Palladino e lo ha fatto capire già venerdì contro la Reggiana al Viola Park. I due si conoscono dalle Nazionali giovanili e subito hanno sviluppato un'ottima intesa su cui basare le fortune della prossima squadra che nascerà. Palladino punta tanto su Sottil, infatti lo chiama spesso durante le amichevoli e gli allenamenti, mentre Kean è stata la prima scelta del nuovo tecnico gigliato. La nuova Fiorentina riparte da qui con Palladino che continua a lavorare saui due talenti del suo attacco in attesa di Nico.

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