Sottil: "Dobbiamo fare un passo alla volta ed evitare i play-off. Affronteremo una gara alla volta"

Dobbiamo fare un passo alla volta

Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, è così intervenuto ai canali UEFA: "Ogni partita in Europa è difficile perché tutte le squadre sono forti fisicamente e preparate tatticamente e, in questo momento, battere la Fiorentina è un obiettivo che tutti hanno. Abbiamo fatto una bella partita, il secondo gol è arrivato in contropiede, ho messo la palla in mezzo ed è arrivato il gol. La vittoria di oggi è stata importante, dobbiamo fare un passo alla volta e cercare di andare direttamente alla fase a eliminazione diretta senza dover passare per i play-off, perché ogni partita in più che giochi ti toglie energie. Quindi la vittoria di oggi è stata fondamentale, ora prepareremo le prossime partite e le affronteremo una alla volta”.

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