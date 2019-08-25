Sottil: "Atmosfera da brividi. Con questa voglia possiamo arrivare lontano. Forza viola"
Queste le parole di Riccardo Sottil in un post su Instagram dopo Fiorentina-Napoli di ieri sera: "Atmosfera da brividi. Pubblico incredibile. Peccato per il risultato ma con questa voglia possiamo arr...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 17:31
Queste le parole di Riccardo Sottil in un post su Instagram dopo Fiorentina-Napoli di ieri sera: "Atmosfera da brividi. Pubblico incredibile. Peccato per il risultato ma con questa voglia possiamo arrivare lontano. Forza viola".