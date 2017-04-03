SOSPIRO DI SOLLIEVO PER KALINIC, ECCO IL REPORT MEDICO DELLA FIORENTINA

Infortunio per Niola Kalinic contro il Bologna, sarebbe potuto andare molto peggio. Il comunicato della Fiorentina

Ecco il report medico della Fiorentina in merito alle condizioni di Nikola Kalinic: 'Gli accertamenti diagnostici eseguiti stamani a Nikola Kalinic hanno escluso lesioni. È già iniziata la terapia per la lombalgia che ha determinato la sostituzione nella gara di ieri'. Sospiro di sollievo dunque per Paulo Sousa ma questo tipo di infortunio è fastidioso e dunque andrà monitorato di giorno in giorno per capire quando il bomber croato potrà tornare a disposizione del tecnico. Probabilmente al massimo sarà fuori solo contro la Sampdoria, ma verosimilmente dovrebbe essere a disposizione.