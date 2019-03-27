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Sospiro di sollievo per Chiesa, nessuna patologia, solo sovraccarico muscolare dovuto alla fatica

Secondo quanto dalla Nazione, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo: Federico Chiesa non ha niente di grave, solo un sovraccarico dovuto ad alcuni esercizi sostenuti in Nazionale, affiancati...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 11:46
Sospiro di sollievo per Chiesa, nessuna patologia, solo sovraccarico muscolare dovuto alla fatica - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto dalla Nazione, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo: Federico Chiesa non ha niente di grave, solo un sovraccarico dovuto ad alcuni esercizi sostenuti in Nazionale, affiancatisi all’infiammazione al retto addominale. L’infortunio non è quindi da mettere in correlazione con il retto addominale e sarà “monitorato giornalmente”. Ancora presto per dire se sarà disponibile o meno contro il Torino, certo è che ieri ha lavorato pochissimo con il pallone.

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