Sospiro di sollievo per Chiesa, nessuna patologia, solo sovraccarico muscolare dovuto alla fatica

Secondo quanto dalla Nazione, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo: Federico Chiesa non ha niente di grave, solo un sovraccarico dovuto ad alcuni esercizi sostenuti in Nazionale, affiancati...

Secondo quanto dalla Nazione, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo: Federico Chiesa non ha niente di grave, solo un sovraccarico dovuto ad alcuni esercizi sostenuti in Nazionale, affiancatisi all’infiammazione al retto addominale. L’infortunio non è quindi da mettere in correlazione con il retto addominale e sarà “monitorato giornalmente”. Ancora presto per dire se sarà disponibile o meno contro il Torino, certo è che ieri ha lavorato pochissimo con il pallone.